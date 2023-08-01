Женщин эвакуировали из роддома №1 в Томске из-за сообщения о минировании

Фото: "Регион-70"

В Томске во вторник, 1 августа, эвакуировали людей из роддома №1 из-за сообщения о минирования. Об этом рассказали очевидцы в паблике «Регион-70».

По словам очевидцев, звонок о минировании поступил в учреждение в 05:30 утра. Женщины простояли на улице более часа.

«Вот-вот родившую девушку вместе новорожденным выкатили на улицу, у другой девушки были активные схватки», - пишет томич.

На месте работали правоохранительные органы, в том числе полиция.

Официальной информации о происшествии в настоящее время нет.