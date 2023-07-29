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НовостиОбщество29 июля 2023 12:15

Певица Татьяна Овсиенко вышла на сцену на празднике «Пикник фест» в Томске

Семейный праздник на нижней террасе Лагерного сада проходит 29 июля
Алёна Мищенко
Фото: Дмитрий Еланаков/ Аиф-Томск

Фото: Дмитрий Еланаков/ Аиф-Томск

В Томске продолжается семейный летний праздник «Пикник фест». В эту минуту на сцену вышла российская певица Татьяна Овсиенко.

Семейный праздник на нижней террасе Лагерного сада проходит 29 июля. Сегодня здесь состоялись пенная вечеринка, розыгрыш ценных призов, а также соревнования по жарке 100 килограммов шашлыка с дегустацией для всех желающих.

Татьяна Овсиенко перед началом концерта поприветствовала томичей и заявила, что Томск ей пришелся по душе.

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

Фото: Дмитрий Еланаков/ АиФ-Томск

В момент выступления начался небольшой дождь, который не напугал гостей праздника.

Праздник начался в 12:00 и продлится до 20:00. Взрослых и детей на фестивале ждала масса развлечений.