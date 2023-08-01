Пункт серопрофилактики в поликлинике №4 в Томске завершает работу с 1 августа

Работу продолжат три круглосуточных пункта Фото: Ксения Высотина

Пункт серопрофилактики в поликлинике №4 на улице Интернационалистов, 2а завершает работу во вторник, 1 августа. Это связано с уменьшением числа обращений. Работу продолжат три пункта, сообщили в администрации региона.

В круглосуточном режиме работу продолжат три пункта серопрофилактики. Из них два для взрослых — в межвузовской поликлинике по ул Киевской, 74 и МСЧ № 2 по улице Бела Куна, 3. Один для детей — в детской больнице № 1 по улице Московский тракт, 4.

Сельским жителям при присасывания клеща необходимо обращаться в круглосуточные кабинеты экстренной профилактики клещевых инфекций районных больниц.

В регионе работает круглосуточная горячая линия облздрава «Осторожно: клещи!» по телефонам 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-8850. Томичам расскажут, куда обратиться при присасывания клеща, вакцинации от КВЭ и защитных мерах от клеща.

При выезде на природу или дачу медики рекомендуют одеваться так, чтобы насекомые не могли попасть на кожу. Верхнюю одежду необходимо обрабатывать специальными препаратами с пометкой «антиклещ». Также каждые 1-1,5 часа проводить осмотры.