Пассажирку автобуса увезли в больницу после ДТП с «Газелью» на томской трассе

Фото: УМВД по Томской области

В полиции рассказали подробности ДТП с маршрутным автобусом и «Газелью» в Томском районе. В момент аварии в маршрутке находились 25 человек, одна из пассажирок была доставлена в больницу, сообщили в региональном УМВД.

Напомним, ранее в Томске на трассе у Колмацкого озера «Газель» въехала в маршрутный автобус №150. По словам очевидцев, водитель газели задремал и врезался в автобус. У многих пассажиров ссадины и ушибы.

Авария произошла 1 августа около 09:30 на 116 километре федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» (подъезд к городу Томску).

«По предварительным данным, 36-летний мужчина-водитель грузового автомобиля «Газель» не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автобуса ПАЗ и допустил с ним столкновение», — говорится в сообщении.

В момент столкновения в рейсовом автобусе ПАЗ находилось около 25 пассажиров. В больницу для осмотра доставлена пассажирка автобуса.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.