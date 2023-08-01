Эксперт: доля грузового транспорта достигла половины продаж в автолизинге

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С 2021 года доля грузового транспорта, приобретаемого бизнесом в лизинг, выросла на 20% и сегодня занимает почти половину продаж в автолизинге ВТБ Лизинг. Доля легкового транспорта за этот период снизилась до 36%. Об этом сообщил начальник управления развития бизнеса ВТБ Лизинг Андрей Гетманюк.

Заметно изменились и условия, по которым компании берут в лизинг авто. Если в 2021 году средний размер аванса составлял порядка 20%, то сегодня он закрепился на уровне 7-8%. За то же время средний срок лизинга транспорта увеличился в полтора раза с 40 до 60 месяцев.

«Мы видим перераспределение объема в сегмент коммерческого транспорта, поскольку бизнес не может отложить закупки, которые необходимы для выполнения договорных обязательств. С другой стороны, легковой транспорт может приобретаться для представительских нужд, с чем можно повременить в ситуации определенного дефицита на рынке. Наибольшим спросом грузовой транспорт сегодня пользуется в сферах логистических перевозок, строительства жилых и нежилых помещений и строительства дорог. Это объясняется развитием инфраструктурных и строительных проектов. Также мы отмечаем появление тренда среди клиентов к выбору условий с минимальным авансом и максимальным сроком лизинга вплоть до 7 лет. Мы ожидаем сохранение данной тенденции до конца текущего года», – прокомментировал Андрей Гетманюк.