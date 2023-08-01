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В Томской области глава крестьянско-фермерского хозяйства в Томской области обвиняется в мошенничестве. Обвиняемый подал в региональный департамент по социально-экономическому ложные документы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"В ноябре 2019 года обвиняемый в целях получения субсидии на возмещение части затрат на развитие скотоводства предоставил в региональный департамент по социально-экономическому развитию села документы о приобретении у подконтрольной ему организации модульного цеха по забою скота стоимостью 30,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Однако, цена приобретенного имущества была им завышена более чем на 10 млн рублей.

Таким образом, региональному бюджету причинен ущерб на сумму свыше 8,9 млн рублей.