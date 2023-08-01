Жители Томской области смогут оформить компенсацию по ОСАГО на "Госуслугах"

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В Томской области местные жители смогут оформить компенсацию по ОСАГО на "Госуслугах". Для этого необходимо воспользоваться услугой "Возмещение убытков после ДТП по ОСАГО", сообщает пресс-служба администрации региона.

"При оформлении документов понадобятся данные полиса ОСАГО, номер извещения о ДТП и фотофиксации, сведения о втором участнике ДТП и о самом ДТП, сведения о транспортном средстве, если они не были получены автоматически; банковские реквизиты или адрес почтового перевода для получения возмещения, документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство", - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что после того, как пользователь укажет нужные данные, нужно отправить документы на подпись в приложение "Госключ". Подписать документы необходимо в течение 24 часов. Затем документы будут отправлены в страховую компанию.