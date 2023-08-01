Более 17 тысяч жителей Томской области подали заявки на догазификацию в последние два года

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За 2 прошедших года заявки на догазификацию подали более 17 тысяч жителей Томской области, подключено к природному газу уже 11 тысяч домов. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

«Строительство сетей и подключение домовладений к газу ведется в 94 населенных пунктах Томской области. Главам муниципальных образований поручено совместно с территориальными органами социальной защиты населения усилить информирование граждан о мерах поддержки на газификацию», - сказано в сообщении.

Отмечается, что благодаря реализации проекта догазификации уже к 2025 году газ появится в домах 26 тысяч жителей региона.

Подать заявки на участие в программе жители области могут в МФЦ, офисах газораспределительных организаций, на порталах «Госуслуги», «Единый оператор газификации РФ». Один из самых удобных способов – отправить обращение по электронной почте edinoe.okno@gazpromgr.tomsk.ru.

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