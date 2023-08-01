В Томске пройдет ярмарка «Медовый спас - 2023» 11 и 12 августа

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11-12 августа, в пятницу и субботу, в Томске организуют ярмарку «Медовый спас - 2023». Она будет проходить с 10:00 по адресу проспект Фрунзе, 119/5. Об этом сообщили представители департамента потребительского рынка региональной администрации.

«Для участия в торговле приглашаются садоводы, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели и организации», - говорится в сообщении.

Участникам бесплатно предоставят торговые места, а также инвентарь – столы и палатки.

В департаменте уточнили, что для получения дополнительной информации можно обращаться по телефонам (3822) 510-947 и 8-913-855-52-23.

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