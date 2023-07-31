У жителя Томской области изъяли 15 единиц оружия, боеприпасы и гранату

Архивное фото Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Томской области организовал подпольную мастерскую по изготовлению и хранению оружия и боеприпасов для продажи. Сотрудники УФСБ изъяли 15 единиц огнестрельного оружия, тысячу боеприпасов, гранату и три капсюля-детонатора к ней, сообщает региональное ведомство.

Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».

Установлено, что мужчина покупал составные части в интернете для незаконного изготовления, хранения и дальнейшего сбыта оружия и боеприпасов к нему.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий изъято порядка 15 единиц огнестрельного оружия, около тысячи боеприпасов, граната и 3 капсюля-детонатора к ней», — говорится в сообщении.

Также правоохранители нашли токарные станки, инструменты и приспособления для изготовления средств поражения.

Сейчас проводятся следственные действия и другие мероприятия фактам незаконной деятельности задержанного.