В Томске появилась новая «умная» спортивная площадка у школы №67

Новая спортивная площадка появилась в Томске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске в августе откроют «умную» спортивную площадку школы №67. на Иркутском тракте. Сегодня власти города проверили готовности объекта, сообщили в мэрии.

«Здесь установлена арена с легкоатлетическими дорожками, баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле с искусственным газоном и площадка для воркаута. Также на спортивной площадке разместились трибуны и два силовых тренажера», — говорится в сообщении.

В настоящее время необходимо установить ограждения вокруг баскетбольной площадки, завершить работу по асфальтированию прилегающей территории и окрасить фонарные столбы.

Торжественное открытие площадки пройдет в День физкультурника – 11 августа. Участие в мероприятии примут депутаты и приглашенные гости.

Новую «умную» площадку у школы №67 построили в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт».

Напомним, в прошлом году Томской области в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт» направили 138 млн рублей на новые модульные спортивные залы и умные спортивные площадки. В 2022 году регион получил 78 млн рублей, еще 60 млн рублей - в 2024 году.