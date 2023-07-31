Мазур поручил построить новую поликлинику в томском поселке Светлый

Фото: телеграм-канал Владимира Мазура

Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил возвести новую поликлинику в Светлом и обновить оборудование в действующей больнице. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Мазура, социальная сфера региона стоит особом контроле. На это раз губернатор съездил. рабочий поездкой в поселок Светлый.

«В местной поликлинике меня поразило всё. Начиная со здания — бывшего детсада, которое никак не подходит под медицинское учреждение. И заканчивая морально и физически устаревшим оборудованием. В то же время в поликлинике трудится молодой коллектив врачей. Студенты-медики проходят здесь практику. Как мы хотим удерживать людей в профессии, если им приходится работать в таких условиях?», — задается вопросом глава региона.

По мнению губернатора, ремонтировать поликлинику, которая от многолетних протечек пришла в ужасающее состояние, нет смысла.

Социальному блоку вместе со строителями предложены варианты оперативного решения вопроса с возведением нового здания поликлиники.

Также облздраву поручено оборудование в кабинетах офтальмолога и ЛОРа.