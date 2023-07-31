Под Томском благоустроят квартал с могилами участников СВО за 10,4 млн рублей

Под Томском благоустроят кварла с захороненями участников СВО Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томском районе на кладбище в деревне Воронино хотят благоустроить квартал с захоронениями участников спецоперации и Великой Отечественной войны за 10,4 млн рублей, следует с сайта госзакупок.

Электронный аукцион был размещен в понедельник, 31 июля. Начальная цена контракта составляет 10,4 миллиона рублей.

Заказчиком выступает муниципальное учреждение Томска «Служба городских кладбищ».

Согласно контракту, подрядчик должен будет обустроить дороги по периметру квартала, сделать перекладу асфальта, проложить дренажную систему, уложить брусчатку между захоронениями и создать переходы через водоотводную канаву.

Напомним, томским участникам СВО и их близким будут оказывать комплексную поддержку. Бойцы и их близкие нередко нуждаются в помощи по различным вопросам, включая физическую, психологическую реабилитацию, содействие в устройстве на работу, учебу