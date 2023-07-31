Ученая из ТГУ стала экспертом по изучению загрязнения планеты пластиком

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В Томске ученая из ТГУ Юлия Франк стала экспертом по изучению загрязнения планеты пластиком. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу университета, вуз смог внести свой вклад в решение мировой проблемы.

"Ученый БИ ТГУ Юлия Франк вошла в состав экспертной группы Межправительственного переговорного комитета от РФ в области борьбы с пластиком, действующей в рамках UNEP (программа ООН по окружающей среде)", - рассказали в университете.

У исследователей ТГУ есть большой объем данных, собранных в ходе исследования загрязнения микропластиком крупнейших рек России - Оби и Енисея, которые впадают в арктические моря и существенно влияют на состояние мирового океана. Также биологи анализируют разные виды рыб, чтобы количественно оценить потребление рыбами микропластика в Оби и узнать, влияет ли образ питания на потребление рыбами пластика.

Отмечается, что данные проекты поддержаны грантами Российского научного фонда и программой "Приоритет 2030".