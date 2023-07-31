В Томской области с 1 по 4 августа ожидается высокая пожароопасность

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С 1 по 4 августа в Томской области сохранится высокая пожароопасность. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"По информации ТЦГМС, с 1 по 4 августа по Томской области сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Томичей просят соблюдать меры безопасности", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что на территории города организовано ежедневное патрулирование на землях населённых пунктов и в прилегающих лесах мобильными группами, оснащёнными первичными средствами пожаротушения, усилена профилактическая работа с населением.