Жительница Томской области с пособником убила бывшего мужа ради квартиры Фото: Артем КИЛЬКИН

Томский областной суд приговорил к 8 годам колонии жительницу Александровского района и ее пособника за убийство мужчины, которому женщина плеснула кислотой в глаза и должна была выплачивать ему компенсацию, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд установил, что сельчанка долгие годы конфликтовала с бывшим супругом. Будучи осужденной за то, что из ревности плеснула уксусной кислотой ему в глаза, должна была каждый месяц выплачивать деньги на его содержание и компенсацию утраченного им заработка.

«Из нежелания исполнять денежные обязательства и рассчитывая единолично получить в наследство квартиру их умершего сына, женщина решила убить бывшего супруга», — говорится в сообщении.

За помощью женщина обратилась к своему знакомому, у которого было оружие. В октябре 2016 года пособник передал ей охотничье ружье и отвез ночью к дому бывшего мужа. Женщина разбила окно и дважды выстрелила в спящего мужчину, который позже скончался в больнице.

56-летнюю жительницу Александровского района и ее 64-летнего пособника признали виновными в убийстве из корыстных побуждений, пособничестве в убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Свою вину подсудимые отрицали. Они выдвигали версии о причастности других лиц. Однако представленные доказательства убедили суд в их виновности.

Женщину приговорили к 8 годам и 5 месяцам в исправительной колонии общего режима, ее пособнику дали 8 лет и 3 месяца в исправительной колонии строгого режима. Также оба должны будут отбыть 1 год ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.