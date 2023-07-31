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НовостиОбщество31 июля 2023 5:51

В Томской области школа и детсад закупили аппарат ИВЛ после вмешательства прокуратуры

Директорам образовательных учреждений вынесли представления об устранении нарушений закона
Алёна Мищенко
После вмешательства прокуратуры все медицинские кабинеты были дооснащены всем необходимым

После вмешательства прокуратуры все медицинские кабинеты были дооснащены всем необходимым

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кривошеинском районе Томской области в школе и детсаду района установили необходимое медоборудование, в том числе аппарат ИВЛ после вмешательства прокуратуры, сообщает региональное ведомство.

Установлено, что в медицинских кабинетах школы и детского сада не было некоторых медицинских приборов, в числе которых оборудование для искусственного дыхания, аппарат искусственной вентиляции легких «Амбу», перевязочные материалы.

Директорам образовательных учреждений вынесли представления об устранении нарушений закона.

После вмешательства прокуратуры все медицинские кабинеты были дооснащены всем необходимым.