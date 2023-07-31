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НовостиОбщество31 июля 2023 3:39

Житель Томской области "подарил" мошенникам 225 тысяч рублей

Томичу якобы позвонили из Центробанка
Ксения Высотина

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области в селе Мельниково 31-летний мужчина перевел мошенникам 225 тысяч рублей. Томичу якобы позвонили из Центробанка, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"Мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, о том, что его счета фигурируют в мошеннических схемах. Позже позвонили якобы представители Центрального банка, которые подтвердили данную информацию и порекомендовали обнулить все счета и выпустить новый", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».