Утром 31 июля Томск укрыл густой туман

Фото Евгении Гловацкой

В социальных сетях появились загадочные снимки, сделанные в Томске сегодня утром, 31 июля. Многие жители города запечатлели на камеры красивое природное явление – туман окутал улицы и парки областного центра. Подборку фотографий, которые выкладывают пользователи с 7 часов утра, сделала журналистка «Московского комсомольца в Томске».

Напомним, накануне метеорологи ЦГМС обещали, что утром в понедельник, в последний день второго летнего месяца, в Томске вероятны туманы. Отметим, из-за них сегодня задерживается прибытие трех рейсов из Москвы и двух из Новосибирска.

Фото: портал tomskairport.ru

Столицу Сибири, Новосибирск, также окутал утренний туман. Он ограничил видимость до 200-300 метров.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что сегодня в областном центре ожидают град и грозы.