Град и грозы прогнозируют синоптики 31 июля в Томске

Фото: Ксения Высотина

В Томске сегодня, 31 июля, синоптики обещают до +26 градусов. Также местами в городе пройдет град и грозы, сообщает пресс-служба Томского ЦГМС.

В городе ожидается облачно с прояснениями. Также будет кратковременный дождь, местами гроза, возможен град. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура днем +24…+26°С.

В Томской области местами также прогнозируются кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, ливни, град; утром местами туманы. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с, местами порывы 15-17 м/с, днем при грозах порывы до 22 м/с. Температура днем +22…+27°С.