В Асино появился мурал с портретом автора деревенского детектива Анискина

Мурал выполнен в виде коллажа. Фото: Эркин Сулайманов/сообщество фестиваля "Выход в город" во ВКонтакте

В рамках фестиваля стрит-арта «Выход в город» в Томской области появился еще один мурал – на этот раз в Асино. Мурал посвящен писателю Вилю Липатову, создателю известнейшего литературного персонажа – деревенского участкового Анискина. Как писатель Липатов сформировался именно на Томской земле, жил в Колпашевском районе и в Асино, отмечают организаторы фестиваля «Выход в город».

Примечательно, что в Асино есть и улица Липатова – на стене дома №18 по этой улице и создали мурал.

«Мурал выполнен в технике коллажа», - отмечают организаторы.

В основе композиции – выпуск альманаха «Роман-газета», где напечатали «Деревенский детектив». Также на коллаже изобразили корешки других книг писателя, а еще – его портрет. Создатели мурала - студия Design-orchestra и «Лес рисует».

Напомним, что фестиваль стрит-арта «Выход в город» открылся 11 мая. В его рамках уже создали несколько муралов. Также мурал появится на набережной реки Ушайки, ранее организаторы показывали его эскиз.