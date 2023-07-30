Жительница Томска продавала сапоги и стала жертвой мошенников

Томичка перешла по ссылке и ввела данные своей банковской карты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Томичка нарвалась на мошенника, когда пыталась продать сапоги, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области. Женщина разместила объявление о продаже обуви в интернете. Вскоре нашелся и покупатель, который захотел приобрести сапоги. И отправил продавцу ссылку – якобы, для получения оплаты.

«Томичка перешла по ссылке, ввела данные своей банковской карты, после чего с ее счета было списано 4,5 тысячи рублей», - прокомментировали в полиции.

После этого женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. А полицейские напоминают, что нельзя переходить по ссылкам с незнакомых номеров «для оплаты», «для бронирования», «для зачисления средств на карту».

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