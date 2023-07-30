В томских больницах практику прошли более 1600 студентов

Во время практики в учреждениях внедряют практику наставничества Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В медучреждениях Томской области практику прошли 1655 студентов 3 и 5 курсом Сибирского государственного медуниверситета и Томского базового медицинского колледжа, сообщает пресс-служба администрации региона. Во время практики в учреждениях внедряют практику наставничества для студентов-медиков и молодых специалистов.

«В основном студенты проходили практику в медучреждениях областного центра», - отметили в пресс-службе обладминистрации.

Среди проходивших практику – студенты, которые обучаются на специальностях «лечебное дело», «акушерское дело», «сестринское дело», «стоматология», «медицинская биофизика» и другие.