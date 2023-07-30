В Томске закроют более 30 детсадов 4 августа из-за отключений воды

Некоторые детские сады 4 августа не будут принимать воспитанников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 4 августа, более 30 детских садов в Томске будут закрыты из-за масштабных отключений воды. Напомним, что холодной воды не будет с 23.30 3 августа до 12.00 6 августа в Октябрьском и части Ленинского района, в Тимирязевском, Дзержинском, Эуште, Сосновом бору, Росинке, Спутнике и Академгородке. Отключения касаются как жилых домов, так и социальных объектов.

Список детских садов, которые 4 августа будут закрыты, опубликовал департамент образования Томска:

Детский сад № 6 (улица Транспортная, 4а, 5, 5/1, улица Д. Бедного, 4); Детский сад № 8 (улица Новосибирская, 41, улица Рабочая, 27); Детский сад № 11 (Иркутский тракт, 166, 146\1); Детский сад № 13 (улица Ф. Мюнниха, 15); Детский сад № 15 (переулок Пушкина, 8/1, 8/2, улица Партизанская, 23/1); Детский сад № 18 (село Дзержинское, улица Фабричная, 7а); Детский сад № 24 (улица 30 лет Победы, 10, улица Академика Сахарова, 46); Детский сад № 27 (село Тимирязевское, улица Ленина, 32, 38, улица Крылова, 15); Детский сад № 28 (улица Герасименко, 1/7, улица А.Крячкова, 6); Детский сад № 30 (улица Л. Шевцовой, 3/1); Детский сад № 38 (улица Водопроводная, 13, Иркутский тракт, 83/2); Детский сад № 44 (переулок Карский,27а); Детский сад № 48 (улица Б.Куна, 24\1, 24\3, улица Высоцкого, 16); Детский сад № 51 (улица Беринга, 15\1, улица Ивановского, 28, улица Мичурина, 71); Детский сад № 53 (улица Ивановского, 18, 18а, 21, улица В. Болдырева); Детский сад № 56 (Иркутский тракт, д. 140/2); Детский сад № 57 (улица Смирнова, 34); Детский сад № 61 (переулок Лазо,8/1, 8/2, улица И. Черных, 73); Детский сад № 69 (улица Интернационалистов, 20, 20 ст.5); Детский сад № 76 (улица Говорова, 24/1, 24/1 ст2, улица Дальне-Ключевская, 25а); Детский сад № 77 (улица Л.Шевцовой, 4); Детский сад № 79 (улица Интернационалистов, 27, Кольцевой проезд, 8); Детский сад № 82 (улица Беринга, 3/3, Иркутский тракт, 175/3, 182, улица В. Болдырева, 7); Детский сад № 83 (улица Беринга, 1/5, улица П. Нарановича, 4, 8); Детский сад № 88 (улица Интернационалистов, 37); Детский сад № 94 (улица 79-й Гвардейской Дивизии, 16\1); Детский сад № 95 (улица Айвазовского, 37); Детский сад № 96 (улица Кошурникова, 11, улица Говорова, 66); Детский сад № 100 (улица Говорова, 4); Детский сад № 102 (улица Бирюкова, 4); Детский сад № 104 (поселок Спутник, 18, улица Асиновская, 1/1); Детский сад № 134 (Иркутский тракт, 51\1, улица Архитектора В. Болдырева, 13, улица Заречная 1-я, 51); Дошкольное отделение школы №11 (Кольцевой проезд, 39, стр.4); Дошкольное отделение школы №30 (улица Интернационалистов, 11, стр.2); Дошкольное отделение школы № 36 (Иркутский тракт, 122/1 стр.4).

Отмечается, что с 7 августа детсады будут работать в штатном режиме.

Ранее стали известный точный список домов, где отключат воду, и график подвоза питьевой воды.