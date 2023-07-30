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НовостиОбщество30 июля 2023 7:27

В Томской области предложили повысить плату за ЖКУ на 10-15%

Это индекс изменения платы в 2024 году и величина предельно допустимого отклонения
Александра Тайбатрова
Письмо на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы России опубликовано на сайте администрации региона

Письмо на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы России опубликовано на сайте администрации региона

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области предложили повысить индекс изменения платы за жилищно-коммунальные услуги в 2024 году на 9,99%. Соответствующее письмо на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы России опубликовано на сайте администрации региона.

«Принятие индекса в меньшем размере приведет к нарушению порядка формирования необходимой валовой выручки для ресурсоснабжающих организаций и, как следствие, к дополнительным незапланированным расходам из бюджета Томской области», - говорится в документе.

Также в письме предлагают установить величину предельно допустимого отклонения на уровне 5,7 процентов на 2024 год, а также на 2025-2028 годы. Если этот параметр будет ниже, ресурсоснабжающие организации не смогут реализовать инвестиционные программы, следует из документа, а это плохо повлияет на весь коммунальный комплекс региона.