В Томской области предложили повысить плату за ЖКУ на 10-15%

Письмо на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы России опубликовано на сайте администрации региона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области предложили повысить индекс изменения платы за жилищно-коммунальные услуги в 2024 году на 9,99%. Соответствующее письмо на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы России опубликовано на сайте администрации региона.

«Принятие индекса в меньшем размере приведет к нарушению порядка формирования необходимой валовой выручки для ресурсоснабжающих организаций и, как следствие, к дополнительным незапланированным расходам из бюджета Томской области», - говорится в документе.

Также в письме предлагают установить величину предельно допустимого отклонения на уровне 5,7 процентов на 2024 год, а также на 2025-2028 годы. Если этот параметр будет ниже, ресурсоснабжающие организации не смогут реализовать инвестиционные программы, следует из документа, а это плохо повлияет на весь коммунальный комплекс региона.