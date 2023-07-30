В Стрежевом пенсионерка хотела стать инвестором и потеряла 350 тысяч рублей

Женщина обратилась в полицию Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе Стрежевой Томской области 68-летняя женщина хотела заработать на инвестициях, и для этого она оставила заявку на одном сайте. Позже с ней связались люди, которые представились сотрудниками инвестиционной компании, и объяснили, что женщине нужно зарегистрироваться на специальном сайте и пополнить там счет.

«Потерпевшая, поверив злоумышленникам, начала переводить все свои сбережения на якобы принадлежащие ей инвестиционные счета», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области.

Пенсионерка перевела на счета 350 тысяч рублей, а вывести уже не смогла. После чего обратилась в полицию.

Напомним, что уровень преступности в Томской области вырос почти на 11% в 2023 году.