Проект Томской области по доставке лекарств вошел в топ-5 лучших в стране

По итогам недельного рейтинга проект Томской области занял 4 место. Фото: Анна Ковалева

Проект «Лекарства через почту», который реализуется в Томской области, вошел в топ-5 лучших управленческих практик в стране по итогам недели с 17 по 23 июля. Рейтинг составлен Экспертным институтом социальных исследований.

«В мониторинг включаются меры и проекты, направленные на региональное развитие, повышение качества жизни, повышение открытости власти и взаимодействия с населением, решение проблем социально-экономической сферы, развитие человеческого капитала», - говорится на сайте ЭИСИ.

Эксперты оценивают практики по эффективности затрат, охвату, уровню вовлеченности граждан и результатам для них, неординарность решения и по ряду других критериев.

По итогам недельного рейтинга проект Томской области занял 4 место. Напомним, что благодаря этому лекарства в регионе теперь можно доставлять через почтовые отделения. Отмечалось, что препараты доставляют в течение недели.