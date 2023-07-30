Более 30 домов в Кировском районе Томска останутся без света 31 июля

Полный перечень адресов опубликован на сайте Горсетей Томска
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В понедельник, 31 июля, более 30 домов в Кировском районе останутся без света. Полный перечень адресов опубликован на сайте Горсетей Томска.
С 09.00 до 16.30 электричества не будет:
улица Белинского 11/1, 15-17, 15-а, 17-а, 17/1, 17/2,
улица Герцена, 6-12, 9, 10-а, 10/1,
улица Кузнецова, 7,
улица Советская, 44-а, 46,
переулок Ботанический, 16/6,
улица Ивановского, 3-7, 11-а, 13.
С 09.00 до 17.00 без света останутся дома по адресам:
Улица Калужская, 19, 19/1, 20-24, 23-25,
улица Космическая, 22-26, 22/1, 22/2,
улица Ломоносова, 1, 2-6, 4-а.
Ранее опубликовали график подвоза воды во время масштабного отключения в Томске.