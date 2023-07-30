За неделю в Томской области эвакуировали почти 130 машин

В отношении 18 водителей-нарушителей составлены административные материалы по фактам нарушения правил остановки и стоянки Фото: Алексей БУЛАТОВ

За неделю, с 21 по 27 июля, в Томской области эвакуировали 129 машин за нарушения ПДД. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области.

«В отношении 18 водителей-нарушителей составлены административные материалы по фактам нарушения правил остановки и стоянки», - уточнили в полиции.

Еще 15 автомобилистов привлекли к административной ответственности за тонировку машин. Также за это время задержали 59 водителей, которые были пьяны, причем один из них уже был лишен прав за это же нарушение.

Ранее томичи почти 17 тысяч раз за неделю превысили скорость.