В Томске законсервируют дом на улице Советской в формате городской свадьбы

Всем участникам арт-консервации обещают подарки. Фото: Наталья Качановская/АиФ Томск

Дом на улице Советской, 106 в Томске законсервируют 5 августа. Как сообщается в сообществе «Том Сойер Фест Томск» во ВКонтакте, арт-консервация пройдет в формате большой городской свадьбы.

«Это именно тот дом, который в Дубль-Гисе называют: «Какой страшный дом», - говорится в сообщении.

Поучаствовать в арт-консервации приглашают всех желающих. Сбор гостей начнется в 16.00. В рамках мероприятия пройдет мастер-шоу от профессионального граффитиста, музыкальный сет, конкурсы, танцы, а в конце – фейерверк. Всем участникам арт-консервации обещают подарки.