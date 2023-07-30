На фестиваль «Братина» Томской области приехали более 12 тысяч человек

В рамках фестиваля прошли скачки и показательные выступления Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Фестиваль казачьей культуры «Братина» в Томской области в 2023 году собрал более 12 тысяч гостей и участников, подсчитали в обладминистрации. Мероприятие состоялось 29 июля в Кривошеино.

«Фестиваль начался с праздничного молебна в часовне Николая Чудотворца», - отметили в пресс-службе обладминистрации.

Перед гостями фестиваля выступили казачьи клубы и коллективы из Томска, Северска, восьми районов Томской области, Москвы, Республик Алтай, Хакасия, Омской, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской областей и Красноярского края. Также в рамках фестиваля прошел чемпионат Сибири по рубке шашкой и фланировке, скачки и показательные выступления, конкурс «Томская братина» с номинациями «Традиционная братина», «Праздничная братина», «Казачья стряпуха». В музее-усадьбе можно было узнать больше о жизни сибирских казаков, попробовать традиционные казачьи блюда, посетить ярмарку традиционных промыслов и ремесел.

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