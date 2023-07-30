Участок дороги Томск – Самусь заасфальтировали

В 2023 году ремонтируют 10 километров дороги Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Участок дороги Томска – Самусь от знака «ЗАТО Северск» до поворота в Петропавловку заасфальтировали, сообщается на сайте администрации Томской области со ссылкой на мэра Северска Николая Диденко. Ранее томичи неоднократно жаловались на состояние этой дороги, которая является безальтернативным проездом в Северск и Томск из поселков Самусь, Орловка, деревень Кижирово и Семиозерки, поселка Петропавловка.

«Специалистам подрядной организации осталось сформировать обочины, нанести дорожную разметку, установить остановочные павильоны», - сообщили в пресс-службе обладминистрации.

В 2022 году на ремонт первых пяти километров дороги Томск – Самусь выделили 100 миллионов рублей. А в 2023 году выделили такую же сумму на ремонт следующих 10 километров дороги. В будущем ремонт планируют продолжить.

Напомним, что большегрузам в августе перекроют съезд с Коммунального моста на Московский тракт.