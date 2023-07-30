Облачно и дождливо будет в Томске 30 июля

Пройдут кратковременные дожди, возможны грозы Фото: Ксения Высотина

В Томске 30 июля будет облачная погода, но с прояснениями, следует из информации Томского гидрометцентра. В последнее воскресенье июля пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Но возможны порывы до 13 метров в секунду, а при грозах – и до 16 метров в секунду.

Воздух в Томске 30 июля прогреется до +24…26 градусов.

В Томской области также будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, ливни. Прогнозируется южный ветер с переходом на северо-восточный, который будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозах могут быть порывы ветра до 17-22 метров в секунду.

В Томской области днем будет +22…27 градусов.

Напомним, что в Томской области до 30 июля объявлено штормовое предупреждение.