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НовостиОбщество29 июля 2023 11:31

Почти 17 тысяч раз превысили скорость томичи за неделю

Всего было нарушено более 18 тысяч нарушений ПДД
Алёна Мищенко
Более 18 тысяч раз нарушили ПДД томские водители

Более 18 тысяч раз нарушили ПДД томские водители

Фото: Ксения Высотина

За прошедшую неделю томичи нарушили ПДД более 18 тысяч раз, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Томской области.

«За прошедшую неделю с помощью системы видеофиксации зафиксировано 18281 нарушений, из которых 16914 - нарушений скоростного режима», — говорится в сообщении.

Напомним, что на прошлой неделе жители Томской области нарушили ПДД более 26 тысяч раз, из которых большая часть также превышение скорости.

Записи с камер передаются в ГИБДД, на владельца автомобиля оформляется штраф. Водители могут самостоятельно проверить штраф на сайте Госавтоинспекции МВД.