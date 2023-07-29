Почти 17 тысяч раз превысили скорость томичи за неделю

Более 18 тысяч раз нарушили ПДД томские водители Фото: Ксения Высотина

За прошедшую неделю томичи нарушили ПДД более 18 тысяч раз, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Томской области.

«За прошедшую неделю с помощью системы видеофиксации зафиксировано 18281 нарушений, из которых 16914 - нарушений скоростного режима», — говорится в сообщении.

Напомним, что на прошлой неделе жители Томской области нарушили ПДД более 26 тысяч раз, из которых большая часть также превышение скорости.

Записи с камер передаются в ГИБДД, на владельца автомобиля оформляется штраф. Водители могут самостоятельно проверить штраф на сайте Госавтоинспекции МВД.