Две томские организации задолжали своим сотрудникам более 7 млн рублей

В Томской области две компании имели долг по зарплатам перед работниками Фото: Даниил ОПАРИН

В Томской области к началу июля две организации задолжали сотрудникам 7,7 миллиона рублей. Относительно прошлого месяца задолженность выросла на 3,3%, сообщают аналитики Томскстата.

«Просроченная задолженность по заработной плате, по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности, на 1 июля 2023 года составила 7,7 млн рублей и по сравнению с 1 июня 2023 года увеличилась на 0,2 млн рублей (на 3,3%)», — говорится в сообщении.

Зарплату работникам не выплачивали две организации. Просроченная задолженность сложилась из-за отсутствия собственных средств у компании.

Больше всего задолжала компания, которая занимается обеспечением электроэнергией, газом и паром – 7,4 млн рублей (96,1%). Сумма долга на одного работника составила почти 100 тысяч рублей.