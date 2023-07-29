Подростки прогуливались по опасному недострою в Томске

Фото: "Регион-70"

Жители Томска в соцсетях рассказали о подростках, которые лазают по недостроенному зданию на улице Гоголя. Томичи обеспокоены опасными играми несовершеннолетних. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Регион-70».

«Очень опасную картину пришлось наблюдать на недострое, перекрёсток Гоголя/Никитина. Трое подростков лет 10-12 лазили по бетонным балкам на большой высоте! Замечание сделать побоялась, так как обратив на меня внимание, ребята могли упасть»», — написала томичка.

Томичи в соцсетях обсуждают данный пост. Большинство считают, что в таких развлечениях подростков нет ничего плохого:

«В детстве тоже лазал по стройкам и ничего. Отличное детство у детей…»

«Детство золотое, весёлая пора…»

Однако многие убеждены, что данные развлечения опасны для жизни и с детьми необходимо провести воспитательную беседу.