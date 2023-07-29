Пенная вечеринка прошла в Томске на фестивале «Пикник фест»

Пенная вечеринка Фото: Ксения Высотина

В Томске продолжается летний праздник «Пикник фест». На мероприятие пришли сотни горожан. Прямо сейчас на нижней террасе Лагерного сада все желающие искупались в пене, передает корреспондент "КП-Томск" с места события.

На семейном празднике устроили настоящую пенную вечеринку для юных томичей. У детей была прекрасная возможность окунуться в мир радости и веселья от потоков пены. Помимо этого томичи понимают участие в различных активностях на празднике.

Пенная вечеринка Фото: Ксения Высотина

Пенная вечеринка Фото: Ксения Высотина

Пенная вечеринка Фото: Ксения Высотина

Пенная вечеринка Фото: Ксения Высотина

Буквально час назад на фестивале прошли соревнования по жарке 100 килограммов шашлыка. Все желающие могли бесплатно попробовать приготовленное мясо от «Межениновской птицефабрики».

Фото: Дмитрий Еланаков

Фото: Дмитрий Еланаков

Фото: Дмитрий Еланаков

Напомним, что в 18:00 магазин техники King Store разыграет новенький IPhone. Для участия необходимо приобрести аксессуар от 100 рублей и присутствовать во время розыгрыша на мероприятии. В розыгрыше могут принять участие люди достигшие 18 лет.

Также на фестивале горожан ждет кавер-группа из Томска, а в 19:00 для томичей выступит известная российская певица Татьяна Овсиенко!