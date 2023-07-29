Хозяйства Томской области на треть выполнили план кормозаготовки

В Томской области на треть выполнен план кормозаготовки Фото: Владимир ВОРСОБИН

В хозяйствах Томской области заготовлено почти 19 тысяч тонн сена, более 92 тысяч тонн сенажа и 7 тысяч тонн зерносенажа. Об этом сообщает администрация региона.

«В целом, это 10,2 центнера кормовых единиц на одну условную голову. В сравнении с аналогичной датой прошлого года, когда сельхозпредприятия региона заготовили 9,3 центнера кормовых единиц, прирост составил 9,6%», — говорится в сообщении.

Лидерами кормозаготовки стали хозяйства Зырянского (76,8%), Асиновского (46,8%) и Кривошеинского (46,7%) районов.

Однако растениеводы отмечают этом году недостаток зеленой массы трав из-за засушливого июня. Это не позволило кормотравам нарастить необходимую массу.

В настоящее время сельхозпроизводители региона продолжают обрабатывать посев. Так, гербицидами обработано 186,7 тысячи гектаров, инсектицидами — 102 тысячи гектаров, фунгицидами — 82,8 тысячи гектаров. Обработка паров проведена на площади 43 тысяч гектаров.