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НовостиОбщество29 июля 2023 5:15

Более 300 жителей Томской области пострадали от клещей за неделю

Чаще всего клещи присасываются в Томске
Алёна Мищенко

За неделю в Томской области от клещей пострадали более 300 человек. Чаще всего клещи присасываются в Томске, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«С 20 по 26 июля зарегистрировано 354 обращения граждан с присасыванием клещей, в том числе 51 ребенок. Больше всего обращений в Томске - 260, из них 38 детей», — говорится в сообщении.

Всего с начала эпидсезона в больницы с присасывание клеща обратились 16773 человека, в том числе 3031 ребенок. Из обратившихся только 18,5% были привиты от КВЭ — всего 3107 человек, из них 655 детей.

В этом году прививку от клещевого энцефалита сделали более 54 тысяч человек, из них 17,7 тысяч детей.