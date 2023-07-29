41-летний житель Асино украл с грузовика тахограф и радиостанцию

Фото: УМВД по Томской области

В Асино 41-летний мужчина похитил из грузового автомобиля тахограф и радиостанцию на улице Курьинская. Подозреваемый задержан, сообщили региональном УМВД.

В полицию обратил житель Асино с заявлением о краже имущества. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель, 1982 года рождения.

По предварительным данным, утром на территории хозяйственного корпуса предприятия по улице Курьинская мужчина украл из грузового автомобиля тахограф и радиостанцию на 25 тысяч рублей.

Часть похищенного имущества изъята сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».