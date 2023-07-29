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НовостиОбщество29 июля 2023 2:20

Теплая погода до +25 градусов ожидает томичей в субботу

Алёна Мищенко
В Томске в субботу будет тепло

В Томске в субботу будет тепло

Фото: Ксения Высотина

В субботу, 29 июля, в Томске ожидается теплая погода и кратковременный дождь. Температура воздуха поднимется до +25 градусов. Об этом сообщает Томский гидрометцентр.

По Томску в субботу ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь,

местами гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с с порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем составит +23…+25 градусов.

В Томской области местами кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, ливни.. Ветер юго-восточный днем 5-10м/с, местами порывы при грозе 15-20 м/с.. Воздух в регионе прогреется до +22...+27 градусов.