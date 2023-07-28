Более 25 тысяч жителей Томской области подключат к газу в 2025 году

В Томской области в 2025 году доступ к газу получат более 26 тысяч жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области поступило более 13 тысяч заявок на догазификацию. В настоящее время строительство сетей и подключение домовладений к газу ведется в 94 населенных пунктах региона, сообщили в администрации региона.

С 2021 года 11 тысяч домов жителей Томской области получили возможность подключения к газу. За это время было принято более 17 тысяч заявок от населения.

Главам районов вместе с территориальными органами социальной защиты населения поручено усилить информирование граждан о мерах поддержки, связанных с догазификацией.

Как отметил замгубернатора Андрей Антонов, проект догазификации является важным для улучшения бытовых условий жизни томичей. К 2025 году он позволит создать условия для подключения более 26 тысяч жителей региона.

Подать заявку для подключения к газу можно дистанционно на портале Единого оператора газификации, его представителя в Томской области по электронной почте: edinoe.okno@gazpromgr.tomsk.ru, на портале госуслуг или через МФЦ, а также в офисах газораспределительных организаций.