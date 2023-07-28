В Томской области уровень преступности вырос почти на 11% в 2023 году

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В Томской области за первое полугодие 2023 года на 10% увеличилось число преступлений. Об этом сообщил глава управления генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу Юрий Русанов на коллегии в Томске.

По его данным, всего на территории региона зарегистрировано 10 тысяч преступлений. При этом уровень преступности в регионе уже несколько лет остается одним из самых высоких в Сибири. В регионе совершается 939 преступлений на 100 тысяч населения.

Убийств и покушений на убийство в Томской области стало больше почти на 76%. Число преступлений, связанных с наркотиками, выросло на 41%, а с использованием информационно-телекоммуникационных технологий — на 65%.

На 13,7% снизилась количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Грабежи снились на 20,6%, разбой — на 23,8%, уровень подростковой преступности снизился на 8,1%.