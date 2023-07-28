Губернатор Владимир Мазур поручил усилить проведение диспансеризации в Томской области

Фото: администрация Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур провел аппаратное совещание, на котором заслушал доклад начальника департамента здравоохранения Роберта Фидарова о темпах диспансеризации в регионе.

По данным главы облздрава, с начала года в регионе диспансеризацию прошли 197 517 жителей, из которых 76 тысяч детей. Высокий показатель диспансеризации в Северске, Шегарском, Тегульдетском, Кривошеинском, Колпашевском, Асиновском и Первомайском районах.

Меньше всего диспансеризацию проходили в Молчановском, Бакчарском, Томском, Чаинском, Кожевниковском, Зырянском, Парабельском, Каргасокском и Верхнекетском районах. Крайне низкие – в городе Стрежевом и Александровском районе.

«За три недели показатели диспансеризации у нас в области выросли на 10%, но такие темпы – недостаточные. Прошу глав городов и районов включаться в эту работу, встречаться с жителями на сельских сходах и в трудовых коллективах, рассказывать о важности диспансеризации и выявления болезней на ранних стадиях». – подчеркнул губернатор Владимир Мазур.

Роберт Фидаров также рассказал о проведении диспансеризации в трудовых коллективах. При содействии регионального департамента труда и занятости населения проводятся встречи с работодателями, на которых врачи разъясняют разницу между профилактическими осмотрами для допуска к работе и диспансеризацией. Медики уже встретились с представителями АО «ТОМЗЭЛ», АО «НПФ «Микран», АО «НПЦ «Полюс», «АО «Томская генерация», ГК «Лама», ООО «Томскнефтехим», ООО «Томскводоканал», ООО «Газпром трансгаз Томск», АО «Сибагро», ТГУ, ТГПУ, ТГАСУ, коллективами других организаций.

«Коллективные осмотры удобны всем: и жителям, которые могут планировать время, и медикам, избавляя их от избыточной нагрузки на учреждения в часы пик. Продолжайте диспансеризацию по заявкам предприятий, вовлекайте в эту работу глав территорий, профессиональные и отраслевые союзы», – поручил губернатор Владимир Мазур начальнику облздрава Роберту Фидарову.

Диспансеризация в коллективах проходит по заявкам, которые принимают специалисты центра общественного здоровья и медицинской профилактики в будние дни с 9 до 17 часов по телефону 8 (3822) 650-254. При подаче заявки необходимо указать наименование предприятия, адрес, количество сотрудников для прохождения диспансеризации, а также контактное лицо для обратной связи. Диспансеризация организаций проходит в 4-й и 10-й поликлиниках, больнице №3 и медсанчасти №2 Томска, также возможен выезд медиков на предприятия.

Специалисты распределяют заявки по медучреждениям, исходя из близости к рабочему месту. В муниципалитетах области диспансеризация проводится по договоренности с администрацией районной больницы.

Также облздрав проводит в регионе «Семейную диспансеризацию», где семейные пары могут узнать состояние не только своего здоровья, но и ребенка. В районы выезжают три мобильных комплекса – маммограф, флюроограф и передвижной ФАП.

Для детей был организован осмотр педиатром и стоматологом, а люди старше 60 лет смогли пройти биоимпедансометрию – оценку белкового, жирового и водного обмена в организме. В прошлые выходные «Семейная диспансеризация» прошла в Молчановском районе, там обследование прошли 147 человек.