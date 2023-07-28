Почти все жители томского села Белый Яр пришли на похороны 9-летнего мальчика

Погибший Андрей с мамой Юлией. Фото из открытого источника: соцсеть "Одноклассники"

Сегодня, 28 июля, в поселке Белый Яр Верхнекетского района Томской области прошли похороны 9-летнего мальчика. Напомним, во вторник, 25 июля, ребенок утонул в затоне реки Кеть. Подробностями с журналисткой «Комсомольской правды – Томск» поделилась соседка семьи погибшего Надежда Шанина.

Женщина рассказала, что из своей ограды она видела большое количество машин у дома бабушки погибшего Андрея. Поскольку Надежда находится на 9-м месяце беременности, она не решилась идти на похороны.

«Побоялась на мертвого ребенка смотреть. Тем более на того, который вырос у меня на глазах. Мы здесь живем 6-й год, столько я и знаю семью Андрюши. Сегодня много машин стояло у их дома. Провожая, они сигналили как трагически погибшему», - делится сельчанка.

По словам Надежды, бабушка мальчика Анна Степановна всегда очень щепетильно относилась к внукам. Утрату Андрея она переносит крайне тяжело.

«Мне сказали, что бабушка сидит в обнимку с фотографией и плачет. Зная Анну Степановну, думаю, что ей действительно плохо. Внуки практически постоянно у нее находились, она их так любила. Тем более, у нее единственная дочь, других внуков ждать неоткуда», - говорит женщина.

Фото из открытого источника: соцсеть "Одноклассники"

Надежде также рассказывали односельчане, что у матери утонувшего Юлии Ким случилась истерика, когда водолазы искали тело ее сына в реке.

Бабушка погибшего мальчика делилась с жителями поселка подробностями трагедии. По ее словам, Андрей пришел со своим другом на берег Кети и начал бросать в воду камушки.

«Когда делаешь рывок, нога же автоматически тоже закидывается, и в такой момент у малыша слетел тапок в воду. Ребенок за ним шагнул и сразу туда ушел, плавать не умел. Его нашли на том месте, где он и упал, у нас же там жуткие обрывы. Наверное, мальчик просто о них не знал», - сказала Надежда.

Она уточнила, что местные жители обычно купаются в озере Светлое. У берега оно мелкое, нужно пройти метров 20, чтобы уровень воды оказался по пояс. По мнению Надежды, трагедия могла случиться как раз из-за того, что мальчик привык к неглубокому водоему. Он не ожидал, что дно затона отличается.

«В Кети у нас даже взрослый человек когда шагает, его сразу же полностью скрывает вода», - добавила сельчанка.

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

Надежда Шанина рассказала подробнее и о семье погибшего. Мать Юлия воспитывает детей одна. Очень помогает бабушка, которая живет неподалеку. Собеседница издания называет ее золотым человеком.

«Когда я работала продавцом в магазине, Анна Степановна к нам приходила – добрейшая, сердобольная. С ней живет старшая внучка, Настя. Средняя Надя, подружка моей дочери, с мамой чуть дальше, по улице Таежная. Детки всегда ухоженные бегали у них», - делится женщина.

Фото из открытого источника: соцсеть "Одноклассники"

По ее словам, Андрей вместе с сестрой часто прибегали и играли с ребятишками у дома Шаниных. Мальчик запомнился сельчанке сорванцом, за которым нужен был глаз да глаз.

«Только вот он тут, через 15 минут уже там, как Фигаро. Родные чуть ли не каждый вечер бегали все за ним. Вот и в тот день дети гуляли, шарились, ребенку почти 10 лет, не будешь же за ним с поводком ходить. Жаль, такая трагическая судьба у мальчонки», - сказала Надежда.

Фото из открытого источника: соцсеть "Одноклассники"

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Томск» рассказала, что прокуратура организовала проверку по факту гибели малолетнего ребенка на реке Кеть.

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