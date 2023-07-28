В Томской области подростки совершили 40 уголовных преступлений в 2023 году

Фото: Ксения Высотина

В Томской области за первое полугодие 2023 года возбудили 40 уголовных дел в отношении несовершеннолетних, сообщают «Аргументы и факты — Томск» со ссылкой на региональный СУ СК.

По данным следователей, в прошлом году за полгода было возбуждено 37 уголовных дел в отношении подростков.

Всего в СК поступило 83 обращения о преступлениях несовершеннолетних. Этот показатель на 10,8% меньше, чем за прошлый 2022 год.

В 37 случаях в возбуждении уголовных дел было отказано, в 18 случаях из-за того, что подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.