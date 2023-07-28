Жителю Томска грозит до 4 лет тюрьмы за татуировки с нацисткой символикой

Фото: Ксения Высотина

В Томске возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя за татуировки с нацисткой символикой. Мужчине грозит до 4 лет колонии, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, в мае 2023 года мужчину привлекли к административной ответственности за пропаганду и демонстрирование нацистской символики и арестовали на 14 суток.

В июне 2023 года томич в общественном месте возле дом на Иркутском тракте обнажил колени при прохожих и публично показывал татуировки с символикой нацистской Германии с 1920 по 1945 годы.

Правоохранители задержали ранее судимого 55-летнего мужчину. Материалы дела переданы в следственные органы, где принято процессуальное решение.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому грозит наказание до четырех лет лишения свободы.