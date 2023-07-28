Мужчину и ребенка, заблудившихся в лесу под Томском, нашли живыми

В Томском районе завершены поиски пропавшего ребенка и мужчины Фото: Ксения Высотина

Пропавших накануне в Томском районе 28-летнего мужчину и 11-летнего мальчика нашли живыми. Об этом передают волонтёры томского отряда "Лиза Алерт".

«Богунов Роман и Гордиец Артем Витальевич найдены, живы! Благодарим за готовность к поиску и распространение информации!», – говорится в сообщении.

В полиции также сообщили, что пропавших нашли в лесополосе в районе села Итатка. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, ребенок и мужчина 26 июля ушли в лес в селе Итатка и не вернулись домой. Волонтеры объявили поиски.