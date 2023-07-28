В Томске в 2024 году отреставрируют еще два «Дома за рубль»

Фото: Наталья Качановская

В Томске в 2024 году отреставрируют еще два деревянных здания по программе «Дом за рубль». На доме на улице Советской сделают QR-код с его историей, сообщил журналистам и.о. мэра Михаил Ратнер.

По словам инвестора, «Дом за рубль» на улице Советской планируют сдать до конца 2024 года. Кроме того, реконструкцию объекта могут завершить и раньше. При реставрации будут сохранены все исторические элементы дома.

Дом богат своей историей. Известно, что напротив исторического дома сейчас стоит военкомат, который раньше был гостиницей «Россия». Когда-то в ней жил писатель Антон Павлович Чехов во время своего визита в Томск. Здесь же он потерял галоши.

«Историю дома нужно зашить в QR-код. Думаю здесь мы также сделаем тротуар. И здесь же я предлагаю сделать кованые большие калоши Чехова», – сказал Михаил Ратнер.

Работы в доме на улице Московский тракт, 7 хотят завершить уже лето 2024 года. Рабочим необходимо выполнить усадку дома и его будущую отделку. В настоящее время завершается ремонт крыши, после чего начнется резьба на доме и окнам. Следующим летом специалисты приступят к благоустройству территории и закрытию коммунальные вопросы.

Инвестор планирует сделать из дома мини-отель для студентов.