Скрывавшегося в Сочи томича осудят за кражу 6 млн рублей и 15 тысяч долларов в 2013 году

В конце февраля 2023 года обвиняемого задержали Фото: Ксения Высотина

В Томске направлено в суд дело бывшего сотрудника организации связи, который десять лет назад украл на работе более 6 млн рублей и 15 тысяч долларов США. Все это время мужчина скрывался в Сочи, сообщает МВД Медиа.

По версии следствия, в конце марта 2013 года обвиняемый пришёл работу и украл из хранилища более 6 миллионов рублей и 15 тысяч долларов США. Деньги были предназначены для отправки в банковские организации. После этого мужчина скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

В конце февраля 2023 года обвиняемого задержали. Все этого время он проживал в Сочи по поддельным документам. Фигуранта отправили в Томск и заключили под стражу. По версии полиции, похищенные деньги он проиграл на ставках на спорт.

Следователи завершили расследование уголовного дела 54-летнего экс-сотрудника организации связи. Его обвинили в присвоении или растрате.

Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения.